Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Steyr Motors

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 55,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 11:41 Uhr 3,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 55,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.704 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

Steyr Motors: Joint Venture untermauert Wachstumspotenzial

Steyr Motors: Expansion nach Dubai