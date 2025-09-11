Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 55,00 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 11:41 Uhr 3,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 55,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.704 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
