Aktienkurs im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag tiefer

16.09.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 55,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
54,20 EUR 0,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 55,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 54,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.243 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

