Wer­bung
Kurs der Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

28.08.25 09:25 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 48,50 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,50 EUR abwärts. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 48,50 EUR. Bisher wurden heute 233 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

