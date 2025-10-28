Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 49,10 EUR nach.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 49,10 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 49,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,10 EUR. Zuletzt wechselten 256 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.

