Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 49,10 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 49,10 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 49,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,10 EUR. Zuletzt wechselten 256 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.