DAX24.310 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.711 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursentwicklung

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

28.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 48,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,60 EUR 0,80 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 48,80 EUR. Bei 48,20 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.747 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 686,89 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 291,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung