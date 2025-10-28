Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 48,80 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 48,80 EUR. Bei 48,20 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.747 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 686,89 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 291,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

