STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

STOXX 50 im Blick

Das macht der STOXX 50 am Nachmittag.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0,11 Prozent stärker bei 4.101,62 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,058 Prozent tiefer bei 4.094,85 Punkten, nach 4.097,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4.102,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.083,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,196 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4.064,68 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 3.949,89 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 3.819,95 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR), RELX (+ 0,87 Prozent auf 31,43 GBP), Roche (+ 0,79 Prozent auf 254,25 CHF), Diageo (+ 0,78 Prozent auf 27,89 GBP) und Enel (+ 0,73 Prozent auf 6,74 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,71 Prozent auf 34,99 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,91 Prozent auf 63,22 EUR), Rio Tinto (-0,83 Prozent auf 55,26 GBP), HSBC (-0,60 Prozent auf 6,31 GBP) und BASF (-0,46 Prozent auf 45,30 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.241.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 430,598 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net