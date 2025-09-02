Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 324,41 USD.

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 324,41 USD. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 317,80 USD. Bei 330,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.501.888 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 67,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 113,79 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.07.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,57 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,49 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 30,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

