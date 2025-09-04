Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 333,51 USD nach oben.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 333,51 USD. Bei 335,74 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 334,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 651.378 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 38,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 113,79 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 65,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

