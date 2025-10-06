Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 360,42 USD zu.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 360,42 USD. Bei 365,15 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 363,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 443.866 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. 50,62 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 54,50 Prozent Luft nach unten.
Am 31.07.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -0,316 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
