Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) steigt am Abend

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 356,34 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 356,34 USD nach oben. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 365,15 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 363,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.449.720 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 34,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umsetzen können.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,316 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

