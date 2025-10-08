Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit Kursplus

Blick auf Strategy (ex MicroStrategy)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 329,22 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 329,22 USD. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 336,34 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 335,53 USD. Bisher wurden heute 2.004.043 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 178,00 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,93 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,57 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,316 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet