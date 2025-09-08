Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag nahezu unbewegt
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 329,61 USD.
Mit einem Kurs von 329,61 USD zeigte sich die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 331,96 USD zu. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 329,00 USD ein. Mit einem Wert von 330,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 207.260 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 39,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 117,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.2015
|Microstrateg a Buy
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.2015
|Microstrateg a Hold
|Lake Street
|31.10.2012
|Microstrateg a neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|30.10.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|31.07.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Wedbush Morgan
|09.02.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Deutsche Securities
