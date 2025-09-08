Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 329,61 USD.

Mit einem Kurs von 329,61 USD zeigte sich die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 331,96 USD zu. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 329,00 USD ein. Mit einem Wert von 330,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 207.260 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 39,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 117,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

