Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 326,02 USD ab.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 326,02 USD. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 323,94 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 326,86 USD. Bisher wurden heute 244.651 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 66,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 168,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

