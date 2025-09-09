Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Donnerstagabend fester

Strategy (ex MicroStrategy) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 326,93 USD zu.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 326,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 329,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 326,86 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.244.274 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 121,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 62,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,44 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

