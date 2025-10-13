Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Abend stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 311,47 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 311,47 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 313,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 306,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.680.766 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 74,29 Prozent zulegen. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 67,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,49 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Strategy (ex MicroStrategy) rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 18,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

