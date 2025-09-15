Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Abend ins Plus
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 333,00 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 333,00 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 333,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 328,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.074.026 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,02 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2024 bei 128,58 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 61,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt
Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus
