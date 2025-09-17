Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 335,29 USD ab.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,7 Prozent auf 335,29 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 329,00 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 337,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.241.635 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.07.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

