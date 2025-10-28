Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagnachmittag leichter

So entwickelt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 291,50 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 291,50 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 291,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 294,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 437.742 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 86,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 220,85 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

