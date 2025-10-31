Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) bricht am Freitagnachmittag nach oben aus

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 272,95 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 7,2 Prozent auf 272,95 USD. Kurzfristig markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 273,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 269,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.114.038 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 49,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 220,85 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,09 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 18,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

