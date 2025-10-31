Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bullen treiben Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend an

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,1 Prozent auf 267,45 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 267,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 276,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.093.630 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 50,73 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 220,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,42 Prozent.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,72 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 114,49 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 116,07 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 03.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 18,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

