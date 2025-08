Stresstest: Bankenaufsicht sieht EU-Banken für schwere Krise gerüstet

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Banken in der Europäischen Union sind für eine schwere Wirtschaftskrise nach Ansicht der Aufseher gut gerüstet. Im Szenario des diesjährigen Banken-Stresstests verbuchten die untersuchten Geldhäuser zwar insgesamt Verluste von 547 Milliarden Euro, wie die Europäische Bankenaufsicht EBA am Freitagabend in Paris mitteilte. Dennoch behielten sie starke Kapitalpuffer. So rutschte die harte Kernkapitalquote der Banken in der simulierten Krise insgesamt von 15,8 auf 12,1 Prozent nach unten.

Die European Banking Authority (EBA) hatte insgesamt 64 Banken in der EU aufgefordert, ihre Kapitalpuffer rechnerisch einer schweren Krise zu unterziehen. Die Geldhäuser stehen für etwa 75 Prozent des hiesigen Bankenmarktes.

Recht deutlich würde die Krise hierzulande die Deutsche Bank treffen: Deren harte Kernkapitalquote würde im Test von 14,0 Prozent zunächst bis auf 9,2 Prozent sinken und bis 2027 wieder auf 10,2 Prozent steigen. Bei der Commerzbank ginge sie hingegen schrittweise von 15,3 auf 10,5 Prozent zurück./stw/zb/he