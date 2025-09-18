Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 30,73 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 30,73 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,78 EUR. Bei 30,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.717.483 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2024 (14,93 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 51,40 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dennoch schwächer: CFO zuversichtlich für Investmentbank im 3Q

Deutsche Bank-Aktie im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet

NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung