Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 9,70 EUR.

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 9,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,72 EUR. Bisher wurden heute 122.823 Südzucker-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 20,62 Prozent niedriger. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,26 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,074 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen