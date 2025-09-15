Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Südzucker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,72 EUR abwärts.

Die Südzucker-Aktie musste um 11:40 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,72 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.841 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 12,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 25,78 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 0,77 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

