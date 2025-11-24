Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gesucht

So bewegt sich Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 09:00 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 9,55 EUR zu. Bei 9,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.079 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 20,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 3,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

