Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 9,62 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Bei 9,64 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,55 EUR. Bisher wurden heute 32.534 Südzucker-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Bei 9,22 EUR fiel das Papier am 09.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,16 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,20 EUR je Südzucker-Aktie aus.
Südzucker gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
