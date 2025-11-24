DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag im Aufwind

24.11.25 16:10 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 9,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Bei 9,64 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,55 EUR. Bisher wurden heute 32.534 Südzucker-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Bei 9,22 EUR fiel das Papier am 09.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,16 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,20 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Südzucker gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

mehr Analysen