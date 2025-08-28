DAX23.963 -0,3%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.407 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Blick auf Südzucker-Kurs

Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,06 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,06 EUR zu. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,08 EUR zu. Mit einem Wert von 9,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.910 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,37 EUR) erklomm das Papier am 06.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2025 (9,88 EUR). Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,109 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

