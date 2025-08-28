Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,06 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,06 EUR zu. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,08 EUR zu. Mit einem Wert von 9,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.910 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,37 EUR) erklomm das Papier am 06.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2025 (9,88 EUR). Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,109 EUR fest.

