Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Montagabend schwächer

03.11.25 20:23 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Montagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 51,72 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
44,32 EUR -1,44 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 51,72 USD. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,69 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 4.426.668 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 22,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,76 Mrd. USD im Vergleich zu 5,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Super Micro Computer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

