Kursentwicklung

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Super Micro Computer am Montagnachmittag zu

03.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 52,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
45,56 EUR -0,20 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 52,54 USD zu. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,92 USD zu. Bei 52,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 954.958 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 67,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.11.2026.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

