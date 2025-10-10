Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer mit herben Abschlägen am Freitagabend

So entwickelt sich Super Micro Computer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,1 Prozent auf 53,88 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 53,88 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,16 USD aus. Bei 58,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 7.700.094 Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 66,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 18,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 67,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

