DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.255 -1,9%Top 10 Crypto15,74 -4,8%Nas22.332 -3,0%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
So entwickelt sich Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer mit herben Abschlägen am Freitagabend

10.10.25 20:25 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer mit herben Abschlägen am Freitagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,1 Prozent auf 53,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
45,66 EUR -4,68 EUR -9,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 53,88 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,16 USD aus. Bei 58,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 7.700.094 Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 66,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 18,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 67,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen