Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 44,72 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 44,72 USD. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,50 USD nach. Bei 45,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.017.807 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,35 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 48,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,25 USD am 16.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,42 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

