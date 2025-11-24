Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zieht am Montagnachmittag an

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 32,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 32,71 USD. Bei 32,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.111.553 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 105,48 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 25,72 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,36 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

