Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Montagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 33,23 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 33,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 33,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.553.147 Super Micro Computer-Aktien.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 99,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.02.2025 Kursverluste bis auf 25,72 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 29,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen
Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
