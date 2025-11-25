DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag tiefrot

25.11.25 16:09 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag tiefrot

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 31,46 USD ab.

Super Micro Computer Inc
27,40 EUR -1,23 EUR -4,30%
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 31,46 USD. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 31,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.267.340 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 110,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 25,72 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 18,26 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,02 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 3,51 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

