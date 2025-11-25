DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.921 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,40 -1,5%Gold4.130 -0,2%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Kurseinbußen

25.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,2 Prozent auf 32,24 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 32,24 USD. Bei 31,18 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 32,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.209.366 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 66,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 105,80 Prozent wieder erreichen. Bei 25,72 USD erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,24 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Super Micro Computer gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,49 Prozent zurück. Hier wurden 5,02 Mrd. USD gegenüber 5,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 03.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2028 auf 3,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

