Kursentwicklung

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagnachmittag auf grünem Terrain

27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,7 Prozent auf 50,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
43,87 EUR 2,37 EUR 5,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 50,56 USD. Die Super Micro Computer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,55 USD. Mit einem Wert von 49,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.582.580 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 31,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 193,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,50 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
