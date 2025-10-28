Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
Siltronic ist im dritten bei rückläufigen Umsätzen vor und nach Steuern in die roten Zahlen geraten.
Werte in diesem Artikel
Die operative Marge verschlechterte sich. Für das Gesamtjahr verengte der Münchener Waferhersteller und Halbleiterzulieferer die Zielspanne für die Margenerwartungen. Beim Umsatz bestätigte der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr, die Ende Juli wegen neuer Erwartungen an die Wechselkursentwicklung gesenkt worden war.
Siltronic peilt nun für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr eine Spanne zwischen 22 und 24 Prozent an, anstatt 21 und 25 Prozent. Der Umsatz soll weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr landen.
"Im dritten Quartal machten sich wie erwartet deutliche Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negative Währungseffekte bemerkbar, wodurch sich Umsatz und Profitabilität temporär abgeschwächt haben", sagte CEO Michael Heckmeier.
Wie der SDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, sank im dritten Quartal der operative Gewinn EBITDA auf 65,7 Millionen Euro von 89 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende EBITDA-Marge verschlechterte sich auf 21,9 Prozent von 25,0 Prozent.
Der operative Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT-Verlust) betrug gut 31 Millionen Euro (Vorjahr: 29 Millionen Euro Gewinn). Hier hatten die Analysten im Konsens Visible Alpha einen Verlust von 39 Millionen Euro erwartet.
Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 43,9 Millionen (Vorjahr 19 Millionen Euro Gewinn). Je Aktie betrug der Verlust 1,29 Euro (Vorjahr: Gewinn 0,60 Euro). Der Konsens lag bei einem Verlust je Aktie von 1,24 Euro.
Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 300,3 Millionen Euro von 357 Millionen im Vorjahresquartal. Er lag unterhalb der erwarteten 307 Millionen.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Siltronic-Aktie zeitweise 3,45 Prozent tiefer bei 56,05 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
