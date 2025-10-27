Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer präsentiert sich am Montagabend fester

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 50,55 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,7 Prozent auf 50,55 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,55 USD aus. Bei 49,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.110.142 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 23,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,25 USD am 16.11.2024. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 65,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 10.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

