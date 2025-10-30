Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 50,99 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 50,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 50,95 USD. Mit einem Wert von 51,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.246.098 Super Micro Computer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 23,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 17,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,17 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,31 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Super Micro Computer rechnen Experten am 10.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,50 USD fest.
