Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 53,46 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 53,46 USD nach oben. Bei 54,07 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 53,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.136.878 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 67,73 Prozent sinken.
Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,31 Mrd. USD umgesetzt.
Am 04.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Super Micro Computer rechnen Experten am 10.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,50 USD im Jahr 2026 aus.
Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Needham & Company, LLC
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
