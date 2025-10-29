DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.970 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

29.10.25 20:23 Uhr

29.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 52,86 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 52,86 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 54,07 USD. Bei 53,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.151.296 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 25,52 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,37 Prozent.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 04.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,50 USD fest.

Redaktion finanzen.net

