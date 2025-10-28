DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,24 -2,3%Gold3.953 -0,9%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend nordwärts

28.10.25 20:23 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 52,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
44,76 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 52,96 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 54,03 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,52 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.167.486 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 67,43 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 10.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

