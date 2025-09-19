Symrise Aktie News: Symrise gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 75,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 75,44 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 75,44 EUR. Bei 75,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 55.905 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 75,44 EUR ab. Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

