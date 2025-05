Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 104,95 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 104,95 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 105,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.874 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,10 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,25 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Symrise-Anleger freuen

Symrise-Aktie fester: Großbritannien beendet Kartellverfahren gegen Symrise