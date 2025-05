Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten

Symrise im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 104,75 EUR nach.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 104,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,75 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.497 Stück gehandelt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 19,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,83 EUR je Aktie belaufen.

