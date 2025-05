Symrise Aktie News: Symrise steigt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 105,60 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 105,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 105,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.250 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

