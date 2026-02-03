DAX24.728 -0,2%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -4,3%Nas23.069 -0,8%Bitcoin62.771 -1,9%Euro1,1799 -0,2%Öl67,59 -0,3%Gold4.941 -0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Syrien lässt Öl- und Gasvorkommen vor Küste erkunden

04.02.26 16:47 Uhr
DAMASKUS (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron will gemeinsam mit Syriens staatlicher Ölgesellschaft und dem katarischen Unternehmen Power International Holding Öl- und Gasvorkommen vor der syrischen Küste prüfen. Dazu wurde eine Absichtserklärung unterschrieben, wie die syrische Staatsagentur Sana berichtete. Es ist demnach der erste offizielle Schritt Syriens zur Erforschung von Öl und Gas vor der Küste.

Aus Regierungskreisen hieß es, die Vereinbarung habe zunächst eine Laufzeit von zwei Monaten. Anschließend sollen verbindliche Verträge und operative Arbeiten folgen, hieß es.

Der Geschäftsführer der syrischen Ölgesellschaft, Jussif Kablawi, erklärte nach der Unterzeichnung, das Abkommen könne zur Stärkung der nationalen Wirtschaft beitragen. Ein technisches Team sei bereits eingesetzt worden, um die Umsetzung vorzubereiten.

Ein Chevron-Vertreter sprach von einer Investitionschance und Perspektiven für eine künftige Zusammenarbeit. Auch der US-Sondergesandte für Syrien, Thomas Barrack, bezeichnete die Partnerschaft als möglichen Impuls für wirtschaftliche Erholung, Beschäftigung und Stabilität.

Im Osten des Landes liegen auch Öl- und Gasfelder. Das Land leidet dennoch unter Treibstoffmangel und ist auf Importe angewiesen./arj/DP/jha

