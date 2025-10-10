DAX24.581 -0,1%Est505.614 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,73 +1,2%Nas23.075 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag gefragt

10.10.25 16:09 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag gefragt

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 226,95 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 226,95 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 227,57 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,24 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 76.143 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (276,49 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 21,83 Prozent Luft nach oben. Bei 208,39 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 8,18 Prozent sinken.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,00 USD.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,40 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

