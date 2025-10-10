T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken T-Mobile US am Freitagabend ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 228,58 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 228,58 USD. Bei 231,02 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 227,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 583.768 T-Mobile US-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. 20,96 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,39 USD fiel das Papier am 07.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 9,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,40 USD fest.

