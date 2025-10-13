T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 227,32 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 227,32 USD. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,28 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,72 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 113.232 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 07.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,39 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,33 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu T-Mobile US
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
